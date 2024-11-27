Уряд затвердив незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго"

Кабінет міністрів України погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Відповідне рішення було прийнято 26 листопада.

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"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго” Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів", - йдеться в розпорядженні Кабміну.

Чотири переможці відбору

Патрік Грейхен – екс-держсекретар Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німечччини (2021–2023), очолював аналітичний центр Agora Energiewende.

Луїджі де Францискі – колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna, вже раніше працював у наглядовій раді НЕК "Укренерго".

Єппе Кофод – данський політик, екс-міністр закордонних справ Данії, тричі відвідував Україну під час російського вторгнення. Був заступником голови Делегації зі зв'язків зі США та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту.

Ян Монтелл – голова ради директорів Skarta Energy, екс-голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

У листопаді до складу правління "Укренерго" увійшов головний диспетчер і директор з управління об’єднаною енергосистемою України Віталій Зайченко.