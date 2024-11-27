Правительство утвердило независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Соответствующее решение было принято 26 ноября.

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"Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Грейхена Патрика Роланда, Де Франциски Луиджи, Кофода Еппе Себастьяна, Монтелла Яна Генрика как независимых членов", — говорится в распоряжении Кабмина.

Четыре победителя отбора

Патрик Грейхен – экс-госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (2021–2023), возглавлял аналитический центр Agora Energiewende.

Луиджи де Франциски – бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna, уже ранее работавший в наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго".

Еппе Кофод – датский политик, экс-министр иностранных дел Дании, трижды посещал Украину во время российского вторжения. Являлся заместителем председателя Делегации по связям с США и членом Комитета по вопросам промышленности, исследований и энергетики Европарламента.

Ян Монтелл – глава совета директоров Skarta Energy, экс-председатель совета директоров Nord Pool AS и Fingrid Datahub Oy.

Напомним, 2 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, представившего отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен.

В ноябре в состав правления "Укрэнерго" вошел главный диспетчер и директор по управлению объединенной энергосистемой Украины Виталий Зайченко.