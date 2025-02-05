Набсовет "Укрэнерго" объявил поиск нового руководителя компании

Набсовет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании, который будет сопровождать консалтинговая компания Korn Ferry.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Что известно о конкурсе

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо предоставить пакет документов на украинском и английском языках.

В него входят:

резюме;

два рекомендательных письма в письменной форме;

мотивационное письмо;

согласие на обработку персональных данных.

Конкурс будет сопровождать Korn Ferry – одна из ведущих глобальных консалтинговых компаний, специализирующаяся на подборе топ-руководителей и развитии лидерства.

Документы принимаются до 14 марта 2025 года на электронную почту : [email protected] .

О наблюдательном совете компании

Напомним, 2 сентября 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, представившего отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.

В ноябре прошлого года в состав правления "Укрэнерго" вошел главный диспетчер и директор по управлению объединенной энергосистемой Украины Виталий Зайченко.

Кроме того, 26 ноября Кабмин одобрил назначение независимых членов совета, которыми стали Патрик Грейхен, Луиджи Де Франциски, Еппе Кофод и Ян Монтелл.

В декабре 2024 года Кабинет министров завершил формирование нового наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Правительство утвердило кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина как представителей государства в наблюдательном совете компании.