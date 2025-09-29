Звільнення очільника "Укренерго": у Міненерго стверджують, що не отримували документів про кадрові зміни

У Міністерстві енергетики України стверджують, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії, і заперечують звинувачення у перешкоджанні роботі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міненерго відреагувало на зміни у керівництві "Укренерго"

У заяві Міненерго йдеться про те, що відомство не отримувало від наглядової ради "Укренерго" жодних офіційних документів щодо кадрових питань в компанії.

У Міненерго підкреслили, що "міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус наглядової ради "Укренерго" як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства".

Також у міністерстві зазначили, що, як акціонер компанії, Міненерго діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах".

Що передувало

26 вересня стало відомо, що наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення голови правління Віталія Зайченка через кілька місяців після його призначення.

Підставою для відставки стали процедурні порушення під час призначення Зайченка, виявлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також втрата довіри до нього у зв’язку з "певними подіями останніх тижнів".

Олексій Брехт, якого призначили виконувачем обовʼязків голови правління, уже очолював компанію з вересня 2024 року до червня 2025 року.

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності "Укренерго", – йдеться у заяві наглядової ради "Укренерго", пише "Суспільне".

Там додають, що поточні зміни стали наслідком кількамісячного корпоративного конфлікту, який, як стверджується, поставив під загрозу роботу та фінансову стабільність "Укренерго".

Наглядова рада "Укренерго" заявила, що Міненерго перешкоджає її роботі

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоди у своїй роботі з боку Міністерства енергетики, повідомляють "Інтерфакс-Україна", посилаючись на власні джерела, а також народний депутат Ярослав Железняк, який опублікував відповідний лист.

Зокрема, йдеться про розпорядження Міненерго проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві "з міркувань безпеки".

Наглядова рада "Укренерго" підкреслила, що "шкодує" про таке рішення, а також наголосила, що 4 із 7 членів ради проживають за кордоном, і проведення засідань винятково в офісі значно ускладнює роботу для компанії та енергетичну безпеку України.

Там також розповіли, що 27 вересня наглядова рада планувала провести термінове засідання для формування нового правління після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак це було неможливо зробити через обов’язкову вимогу присутності закордонних членів наглядової ради в Києві.

Також Міненерго постановило, що будь-які пресрелізи чи повідомлення, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії, повинні бути попередньо погоджені міністерством.

"Наглядова рада наголошує, що незалежність "Укренерго" від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та безкорупційного управління компанією та електроенергетичною системою України", — йдеться в заяві наглядової ради.

Зауважимо, Віталій Зайченко, який займав посаду головного диспетчера і директора з управління об’єднаною енергосистемою України, увійшов до складу правління "Укренерго" у листопаді 2024-го.

В лютому 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії, який супроводжувала консалтингова компанія Korn Ferry.

У червні Віталія Зайченка було призначено головою правління.