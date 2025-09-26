Зайченка відсторонили від керівництва "Укренерго" – хто тепер очолює компанію

Наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення голови правління Віталія Зайченка через кілька місяців після його призначення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

Також усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків.

Як повідомляє ExPro, практично одразу після призначення Віталія Зайченка головою правління "Укренерго" у червні між ним і незалежними членами наглядової ради почали виникати напружені стосунки.

Тимчасово виконувати обов’язки керівника компанії призначено Олексія Брехта.

Наглядова рада НЕК "Укренерго" складається із семи членів: чотирьох незалежних, обраних за конкурсом, та трьох представників держави.

Що відомо про Олексія Брехта

Олексій Брехт працює в компанії з 2001 року та має понад 25 років досвіду в енергетичній галузі. Освіту здобув у КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю "Електричні станції".

За час роботи в "Укренерго" Брехт обіймав низку керівних посад: очолював службу перспективного розвитку, керував підрозділом "Науково-проєктний центр розвитку ОЕС України", де відповідав за технічну політику, євроінтеграцію та розвиток мереж. У 2022–2024 роках входив до складу правління компанії, зосереджуючись на питаннях експлуатації, відновлення та модернізації системи передачі.

Нині його ключові завдання як в.о. керівника — підготовка до опалювального сезону, відновлення пошкодженої інфраструктури, підвищення стійкості енергомережі та інтеграція України до європейського енергетичного простору.

Конкурс на голову правління та відставки у наглядовій раді "Укренерго"

2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

Віталій Зайченко, який займав посаду головного диспетчера і директора з управління об’єднаною енергосистемою України, увійшов до складу правління "Укренерго" у листопаді 2024-го.

В лютому 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії, який супроводжувала консалтингова компанія Korn Ferry.

У червні Віталія Зайченка було призначено головою правління.