Зайченко отстранили от руководства "Укрэнерго" – кто теперь возглавляет компанию

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" принял решение об увольнении председателя правления Виталия Зайченко спустя несколько месяцев после его назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

Также все члены правления компании получили статус исполняющих обязанности.

Как сообщает ExPro, практически сразу после назначения Виталия Зайченко главой правления "Укрэнерго" в июне между ним и независимыми членами наблюдательного совета начали возникать напряженные отношения.

Временно исполнять обязанности руководителя компании назначен Алексей Брехт.

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" состоит из семи членов: четырех независимых, избранных по конкурсу, и трех представителей государства.

Что известно об Алексее Брехте

Алексей Брехт работает в компании с 2001 года и имеет более 25 лет опыта в энергетической отрасли. Образование получил в КПИ им. Игоря Сикорского по специальности "Электрические станции".

За время работы в "Укрэнерго" Брехт занимал ряд руководящих должностей: возглавлял службу перспективного развития, руководил подразделением "Научно проектный центр развития ОЭС Украины", где отвечал за техническую политику, евроинтеграцию и развитие сетей. В 2022-2024 годах входил в состав правления компании, сосредотачиваясь на вопросах эксплуатации, восстановления и модернизации системы передачи.

В настоящее время его ключевые задачи как и. руководителя — подготовка к отопительному сезону, восстановление поврежденной инфраструктуры, повышение устойчивости сети и интеграция Украины в европейское энергетическое пространство.

Конкурс на председателя правления и отставки в наблюдательном совете "Укрэнерго"

2 сентября 2024 года набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреас.

Виталий Зайченко, занимавший должность главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины, вошел в состав правления "Укрэнерго" в ноябре 2024 года.

В феврале 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании, который сопровождала консалтинговая компания Korn Ferry.

В июне Виталий Зайченко был назначен председателем правления.