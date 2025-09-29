Уряд дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів про закупівлю

Уряд дозволив НЕК "Укренерго" змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій. Рішення поширюється і на договори, підписані до 9 квітня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що цим рішенням уряд надав можливість для НЕК "Укренерго" адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій. Це ключова умова для залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій.

Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз.

Раніше "Укренерго" застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проєкт від початку фінансувався міжнародною організацією. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з’являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

В Мінекономіки пояснюють, що оскільки міжнародні фінансові організації вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у додатковому механізмі. Нове рішення уряду дає змогу поширити міжнародні правила і на вже укладені договори, якщо понад 75% їх вартості покривається коштами міжнародних партнерів.

"Це дозволяє залучати ресурси міжнародних фінансових організацій не лише для нових, а й для чинних проєктів "Укренерго". Зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів", - наголошують у Мінекономіки.

Про "Укренерго"

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.

– диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу. Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.

– управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій. Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.

– активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи. Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.

– гарантія надійного енергопостачання країни. Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.

– розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень. Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.

У квітні НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

"Зелені" облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК "Укренерго" отримала у 2021 році під державні гарантії.

У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені, а "Укренерго" оголосило технічний дефолт. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.