Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" пропонує збільшити на 20% тариф на передачу електрики у наступному році: які витрати закладені в ціну

електромережі
"Укренерго" оприлюднив пропозиції щодо тарифів на передачу на 2026 рік. / Freepik

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу електрики на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год. Це на 20% більше порівняно з чинним тарифом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Для підприємств "зеленої" металургії передбачено окремий тариф на передачу у розмірі 467,83 грн/МВт-год, що вище поточного на 30%.

Також запропоновано встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, збільшивши його на 42,7%.

Ключові витрати, закладені в тариф на 2026 рік:

  • витрати на виконання спецобовʼязків — прогнозовані витрати становлять 33,7 млрд грн; 
  • послуга зі зменшення навантаження (обмеження "зеленої" генерації) оцінюється у 2,1 млрд грн. Розрахунок базується на прогнозному обсязі обмеження 320 тис. МВт-год; 
  • планові витрати на закупівлю електроенергії для цих потреб — 15,1 млрд грн; 
  • закупівля електроенергії для компенсації технологічних втрат здійснюється на різних сегментах ринку: 28% — обсягів електричної енергії заплановано придбати на РДН/ВДР (ринок на добу наперед / внутрішньодобовий ринок); 69% — обсягів електричної енергії, заплановано придбати на РДД (ринок двосторонніх договорів); 3% — обсягів електричної енергії планується придбати на балансуючому ринку; 
  • оплата праці — заплановано 4,9 млрд грн; 
  • на фінансові витрати пропонується закласти 7,4 млрд грн; 
  • погашення позик перед іноземними кредиторами планується на рівні 3,4 млрд грн.

Остаточне рішення про затвердження тарифів Регулятором очікується приблизно в грудні 2025 року.

Нагадаємо, уряд дозволив "Укренерго" змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій. Рішення поширюється і на договори, підписані до 9 квітня 2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук