"Укренерго" пропонує збільшити на 20% тариф на передачу електрики у наступному році: які витрати закладені в ціну

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу електрики на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год. Це на 20% більше порівняно з чинним тарифом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Для підприємств "зеленої" металургії передбачено окремий тариф на передачу у розмірі 467,83 грн/МВт-год, що вище поточного на 30%.

Також запропоновано встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, збільшивши його на 42,7%.

Ключові витрати, закладені в тариф на 2026 рік:

витрати на виконання спецобовʼязків — прогнозовані витрати становлять 33,7 млрд грн;

послуга зі зменшення навантаження (обмеження "зеленої" генерації) оцінюється у 2,1 млрд грн. Розрахунок базується на прогнозному обсязі обмеження 320 тис. МВт-год;

планові витрати на закупівлю електроенергії для цих потреб — 15,1 млрд грн;

закупівля електроенергії для компенсації технологічних втрат здійснюється на різних сегментах ринку: 28% — обсягів електричної енергії заплановано придбати на РДН/ВДР ( ринок на добу наперед / внутрішньодобовий ринок ); 69% — обсягів електричної енергії, заплановано придбати на РДД ( ринок двосторонніх договорів ); 3% — обсягів електричної енергії планується придбати на балансуючому ринку;

на фінансові витрати пропонується закласти 7,4 млрд грн;

погашення позик перед іноземними кредиторами планується на рівні 3,4 млрд грн.

Остаточне рішення про затвердження тарифів Регулятором очікується приблизно в грудні 2025 року.

Нагадаємо, уряд дозволив "Укренерго" змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій. Рішення поширюється і на договори, підписані до 9 квітня 2024 року.