"Укрэнерго" должно оплатить "Энергоатому" 215 млн грн по решению суда: детали

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" должен выплатить АО НАЭК "Энергоатом" 215 млн грн по решению суда.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает ExPro.

Отмечается, что сначала "Энергоатом" потребовал взыскать с "Укрэнерго" более 400 млн грн долга по договору об участии в балансирующем рынке. После частичных расчетов и уточнений исковые требования были уменьшены.

Суд установил, что в 2023-2024 годах "Энергоатом" поставлял "Укрэнерго" балансирующую электроэнергию, однако последнее не рассчиталось в полном объеме. Часть долга (более 30,9 млн грн) ответчик уплатил уже в ходе процесса, что стало основанием для закрытия производства по этой части.

В то же время, суд подтвердил наличие просроченного обязательства на 144,7 млн грн. Также более 55 млн. грн. составляют инфляционные расходы.

В рамках дела "Укрэнерго" обратилось с ходатайством об отсрочке выполнения решения, мотивируя это сложным финансовым положением предприятия и критической ролью в работе энергосистемы во время военного положения.

Ходатайство было удовлетворено частично, выполнение решения Хозяйственного суда города Киева отсрочено на 6 месяцев.

