- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Компания, связываемая с Коломойским, инициировала дело о банкротстве "Юг Энерго Сбыт"
Хозяйственный суд Киева начал дело о банкротстве компании "Юг Энерго Сбыт", являющейся поставщиком электроэнергии и газа. Инициатором выступило ООО "Юнайтед Энерджи".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные реестра.
Заявление о банкротстве подала компания "Юнайтед Энерджи", которая сама является фигурантом аналогичного дела.
В материалах суда указывается, что заявление было подано в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью в размере 940 млн грн.
Напомним, 26 мая суд принял к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве "Юнайтед Энерджи" по иску "Львовоблэнерго".
Как сообщалось в ExPro, "Юнайтед Энерджи" известна как один из крупнейших украинских трейдеров энергоресурсов, связанный с бизнесменами Михаилом Киперманом и Игорем Коломойским. Директором компании Андрей Короткевич-Лещенко.
Компания фигурирует в нескольких уголовных производствах, расследуемых НАБУ и САП. НАБУ разоблачило очередную схему "Юнайтед Энерджи" более чем на 700 млн грн. Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию (речь идет об электроэнергии по договору об урегулировании небалансов) на сумму более 716 млн грн.
При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а именно Банк Альянс, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.