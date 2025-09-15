Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания, связываемая с Коломойским, инициировала дело о банкротстве "Юг Энерго Сбыт"

энергетика
Возбуждено дело о банкротстве "Юг Энерго Сбыт"

Хозяйственный суд Киева начал дело о банкротстве компании "Юг Энерго Сбыт", являющейся поставщиком электроэнергии и газа. Инициатором выступило ООО "Юнайтед Энерджи".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные реестра.

Заявление о банкротстве подала компания "Юнайтед Энерджи", которая сама является фигурантом аналогичного дела.

В материалах суда указывается, что заявление было подано в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью в размере 940 млн грн.

Напомним, 26 мая суд принял к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве "Юнайтед Энерджи" по иску "Львовоблэнерго".

Как сообщалось в ExPro, "Юнайтед Энерджи" известна как один из крупнейших украинских трейдеров энергоресурсов, связанный с бизнесменами Михаилом Киперманом и Игорем Коломойским. Директором компании Андрей Короткевич-Лещенко.

Компания фигурирует в нескольких уголовных производствах, расследуемых НАБУ и САП. НАБУ разоблачило очередную схему "Юнайтед Энерджи" более чем на 700 млн грн. Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию (речь идет об электроэнергии по договору об урегулировании небалансов) на сумму более 716 млн грн.

При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а именно Банк Альянс, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

Автор:
Татьяна Бессараб