Компанія, яку пов’язують з Коломойським, ініціювала справу про банкрутство "Південь Енерго Збут"

Господарський суд Києва розпочав справу про банкрутство компанії “Південь Енерго Збут”, що є постачальником електроенергії та газу. Ініціатором виступило ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані реєстру.

Заяву про банкрутство подала компанія "Юнайтед Енерджі", яка сама є фігурантом аналогічної справи.

В матеріалах суду вказується, що заява була подана у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю у розмірі 940 млн грн.

Нагадаємо, 26 травня суд прийняв до розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Юнайтед Енерджі" за позовом "Львівобленерго".

Як повідомлялося в ExPro, "Юнайтед Енерджі" відома як один із найбільших українських трейдерів енергоресурсів, пов’язаний із бізнесменами Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським. Директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.

Компанія фігурує у кількох кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ та САП. НАБУ викрило чергову схему "Юнайтед Енерджі" на понад 700 млн грн. Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію (йдеться про електроенергію за договором про врегулювання небалансів) на суму понад 716 млн грн.

При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а саме Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.