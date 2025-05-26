Суд відкрив справу про банкрутство “Юнайтед Енерджі”: компанію пов’язують з Коломойським

Суд прийняв до розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Юнайтед Енерджі" за позовом "Львівобленерго".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на відповідну ухвалу у справі № 910/6156/25, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначено в матеріалах суду, "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Юнайтед Енерджі" у зв`язку з наявністю у нього непогашеної боргу у розмірі 30,47 млн грн.

Про "Юнайтед Енерджі"

"Юнайтед Енерджі" - трейдингова компанія у сфері енергоресурсів, яка була пов’язана з Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським. Директором є Андрій Короткевич-Лещенко.

Компанія фігурує у кількох кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ та САП.

НАБУ викрило чергову схему "Юнайтед Енерджі" на понад 700 млн грн. Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а саме Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Організатором схеми слідство вважає бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Також підозрюваними є ексначальник департаменту "Укренерго" Дмитро Кондрашов і голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова.

У лютому 2025 року Верховний Суд підтримав позицію НАБУ та САП у справі щодо боргу перед "Укренерго". Суд вирішив, що банк "Альянс" має виплатити "Укренерго" кошти, які заборгувала компанія "Юнайтед Енерджі" за електроенергію.