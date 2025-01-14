В "Укренерго" за участі депутата облради вкрали майже 60 мільйонів: одного учасника схеми спіймали (ФОТО)

Детективи Національного антикорупційного бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України викрили організовану групу, учасники якої завдали понад 58 мільйонів гривень збитків Національній енергетичній компанії "Укренерго".

Як повідомляють правоохоронці, в організації схеми підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на той момент був простим депутатом облради, а зараз, за даними правоохоронців, переховується за кордоном.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року він з метою заволодіння електроенергією та легалізації коштів від її продажу створив організовану групу, залучивши до неї засновника та директорку київської приватної компанії, яка торгує енергоносіями.

За версією НАБУ, фігуранти заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам.

Фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки, але жодна з цих фірм не платила "Укренерго" за отриману електроенергію. В свою чергу, встановлено, що одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

Фінкомпанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. За висновком експертизи, в результаті реалізації схеми "Укренерго" було заподіяно збитків на суму 58,44 мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру. Натомість ексдепутату облради та директорці підприємства про підозру повідомлено заочно.

Першому інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Інших двох, окрім цієї статті, підозюють у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом (частина 3 статті 209 КК).

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

За даними видання "Слово і діло", підозрюваним, якого НАБУ визначило як пособника в привласненні коштів НЕК, є Володимир Скоробагач, який був депутатом Харківської міської ради 5-го та 6-го скликань від Партії регіонів, а потім - депутатом Харківської облради 7-го скликання від партії "Відродження" та 8-го скликання від "Опозиційної платформи - За життя".

Ще одна схема розкрадання "Укренерго"

Нагадаємо також, що рік тому НАБУ викрило іншу схему заволодіння електроенергією "Укренерго" - а саме компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським.

За даними слідства, енерготрейдер закупив у НЕК енергію на понад 716 мільйонів гривень, за яку також нічого не заплатив і яку було продано реальним учасникам ринку. Отримані за це гроші кошти було виведено на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми.

Організатором слідство вважає бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Також підозрюваними є екс-начальник департаменту "Укренерго" Дмитро Кондрашов і голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова.