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У "Укрэнерго" с участием депутата облсовета украли почти 60 миллионов: одного участника схемы поймали (ФОТО)
Детективы Национального антикоррупционного бюро при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, участники которой нанесли более 58 миллионов гривен ущерба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Как сообщают правоохранители, в организации схемы подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, который на тот момент был простым депутатом облсовета, а сейчас, по данным правоохранителей, скрывается за границей.
Следствие установило, что в апреле 2022 года он с целью завладения электроэнергией и легализации средств от ее продаж создал организованную группу и привлек в нее основателя и директора киевской частной компании, торгующей энергоносителями.
По версии НАБУ, фигуранты заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям.
Финансовая ответственность за полученную электроэнергию легла на вышеупомянутые компании-прокладки, но ни одна из этих фирм "Укрэнерго" за полученную электроэнергию не заплатила. В свою очередь, установлено, что полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями.
Финкомпании за комиссию в размере 0,5% суммы перевели эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии. По заключению экспертизы, в результате реализации схемы "Укрэнерго" был нанесен ущерб на сумму 58,44 миллиона гривен.
Правоохранители провели обыски в Киеве у основателя столичной компании и сообщили ему о подозрении. В то же время экс-депутат облсовета и директор предприятия получили сообщения о подозрении заочно.
Первому инкриминируется часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные двое, помимо этой статьи, подозреваются в отмывании имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 УК).
По данным издания "Слово и дело", подозреваемым, которого НАБУ определило как пособника в присвоении средств НЭК, является Владимир Скоробагач, который был депутатом Харьковского городского совета 5-го и 6-го созывов от Партии регионов, а затем — депутатом Харьковского облсовета 7 -го созыва от партии "Возрождение" и 8-го созыва от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Еще одна схема разворовывания "Укрэнерго"
Напомним также, что год назад НАБУ разоблачило другую схему завладения электроэнергией "Укрэнерго" — а именно компанией "Юнайтед Энерджи", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.
По данным следствия, энерготрейдер закупил у НЭК энергию более чем на 716 миллионов гривен, за которую также ничего не заплатил и которая была продана реальным участникам рынка. Вырученные за это средства были выведены на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы.
Организатором следствие считает бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана. Также подозреваемыми являются экс-начальник департамента "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов и глава правления банка "Альянс" Юлия Фролова.