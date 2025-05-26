Суд открыл дело о банкротстве "Юнайтед Энерджи": компанию связывают с Коломойским

Суд принял к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве "Юнайтед Энерджи" по иску "Львовоблэнерго".

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на соответствующее постановление по делу № 910/6156/25, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как отмечено в материалах суда, "Львовоблэнерго" обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Юнайтед Энерджи" в связи с наличием у него непогашенного долга в размере 30,47 млн грн.

Про "Юнайтед Энерджи"

"Юнайтед Энерджи" – трейдинговая компания в сфере энергоресурсов, которая была связана с Михаилом Киперманом и Игорем Коломойским. Директором является Андрей Короткевич-Лещенко.

Компания фигурирует в нескольких уголовных производствах, расследуемых НАБУ и САП.

НАБУ разоблачило очередную схему "Юнайтед Энерджи" более чем на 700 млн грн. Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а именно Банк Альянс с нарушением процедуры.

Организатором схемы следствие считает бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана. Также подозреваемыми являются экс-начальник департамента "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов и председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова.

В феврале 2025 года Верховный Суд поддержал позицию НАБУ и САП по делу о долге перед "Укрэнерго". Суд решил, что банк "Альянс" должен выплатить "Укрэнерго" средства, которые должна компания "Юнайтед Энерджи" за электроэнергию.