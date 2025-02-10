716 млн грн збитків: Верховний суд став на бік "Укренерго" у справі про борги "Юнайтед Енерджі"

Верховний суд повністю задовільнив касаційну скаргу НЕК "Укренерго" та надав можливість стягнути з Банку Альянс кошти за неоплачену енерготрейдером "Юнайтед Енерджі" електроенергію. Обставини, викладені в цій скарзі, стали підставою для відкриття кримінального провадження, яке наразі розслідується НАБУ та САП.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Деталі справи

Як встановило слідство, ще у березні 2022 року компанія "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго"не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

У січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему та повідомили про підозру організатору власнику компанії-нерезидента за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209; директору департаменту Укренерго за ч. 2 ст. 364; голові правління комерційного банку, який надав гарантію, за ч. 2 ст. 364-1 та директору приватної компанії за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. У вересні 2024 року справа була передана до суду.

Схема: НАБУ

Як повідомили в "Укренерго", це рішення суду дає подальшу можливість для задоволення позову держкомпанії про стягнення з цієї банківської установи 1,1 млрд гривень – як забезпечення за не оплачену ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергію. Банк Альянс, який надав безумовну і безвідкличну гарантію щодо виконання "Юнайтед Енерджі" своїх фінзобов'язань, відмовився погашати суму заборгованості трейдера перед "Укренерго". При цьому банк подав позов проти оператора енергосистеми з вимогою визнати видану банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню.

Повідомляється, що банку вдалося виграти процеси в судах першої та апеляційної інстанцій. Втім, Верховний суд став на захист законності та інтересів держави, скасувавши незаконні рішення судів.

"Рішення Верховного суду є вагомим аргументом на користь «Укренерго» у справі за позовом компанії до Банку Альянс. Ця справа з березня 2023 року перебуває на розгляді у Північному апеляційному господарському суді", - йдеться в повідомленні держкомпанії.

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.