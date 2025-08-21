Енерготрейдеру "Юнайтед Енерджі" загрожує банкрутство: суд прийняв чергову заяву

Господарський суд міста Києва прийняв до розгляду нову заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії "Юнайтед Енерджі". Ініціатором виступило ПАТ "Нафтопереробний комплекс – Галичина", яке вимагає стягнення з трейдера понад 1,6 млрд грн непогашеної заборгованості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ExPro.

Як випливає з ухвали суду, йдеться про борг у розмірі 1 607 088 335,07 грн. Це вже не перша заява щодо компанії: раніше подібний позов подало "Львівобленерго", яке вимагає повернення 30,48 млн грн.

"Юнайтед Енерджі" відома як один із найбільших українських трейдерів енергоресурсів, пов’язаний із бізнесменами Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським. Директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.

Нагадаємо, 26 травня суд прийняв до розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Юнайтед Енерджі" за позовом "Львівобленерго".

Компанія також фігурує у кримінальних провадженнях НАБУ та САП. У березні 2022 року НАБУ викрило чергову схему "Юнайтед Енерджі" на понад 700 млн грн. Слідство встановило, що компанія закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а саме Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Організатором схеми слідство вважає бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Також підозрюваними є ексначальник департаменту "Укренерго" Дмитро Кондрашов і голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова.

У лютому 2025 року Верховний Суд підтримав позицію НАБУ та САП у справі щодо боргу перед "Укренерго". Суд вирішив, що банк "Альянс" має виплатити "Укренерго" кошти, які заборгувала компанія "Юнайтед Енерджі" за електроенергію.