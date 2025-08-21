Энерготрейдеру "Юнайтед Энерджи" грозит банкротство: суд принял очередное заявление

Хозяйственный суд города Киева принял к рассмотрению новое заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании "Юнайтед Энерджи". Инициатором выступило ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс – Галичина", которое требует взыскания с трейдера более 1,6 млрд грн непогашенной задолженности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ExPro.

Как следует из определения суда, речь идет о долге в размере 1 607 088 335,07 грн. Это уже не первое заявление относительно компании: ранее подобный иск подало "Львовоблэнерго", требующее возврата 30,48 млн грн.

"Юнайтед Энерджи" известна как один из крупнейших украинских трейдеров энергоресурсов, связанный с бизнесменами Михаилом Киперманом и Игорем Коломойским. Директором компании Андрей Короткевич-Лещенко.

Напомним, 26 мая суд принял к рассмотрению заявление об открытии производства по делу о банкротстве "Юнайтед Энерджи" по иску "Львовоблэнерго".

Компания также фигурирует в уголовных производствах НАБУ и САП. В марте 2022 года НАБУ разоблачило очередную схему "Юнайтед Энерджи" более чем на 700 млн грн. Следствие установило, что компания закупила у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а именно Банк Альянс, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры".

Организатором схемы следствие считает бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана. Также подозреваемыми являются эксначальник департамента "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов и председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова.

В феврале 2025 года Верховный Суд поддержал позицию НАБУ и САП по делу о долге перед "Укрэнерго". Суд решил, что банк "Альянс" должен выплатить "Укрэнерго" средства, которые должна компания "Юнайтед Энерджи" за электроэнергию.