Верховний суд частково задовольнив скарги "Укренерго" у справі "Юнайтед Енерджі" та направив її на повторний розгляд

Верховний суд частково задовольнив касаційні скарги НЕК "Укренерго" та Нацкомісії з питань енергетики, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ТОВ "Юнайтед Енерджі", та направивши справу на повторний розгляд.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Таким чином, на сьогодні скасовані всі негативні рішення, які ставили під сумнів можливість стягнення "Укренерго" заборгованості за неоплачену електроенергію. Йдеться про суму 1,1 мільярда гривень", - зазначили в НЕК.

Суть спору

У березні 2022 року компанія "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн, яку надалі продала іншим учасникам ринку й не розрахувалася за неї. Зі свого боку "Банк Альянс", який надав безумовну і безвідкличну гарантію щодо виконання "Юнайтед Енерджі" його фінансових зобов’язань, відмовився погашати суму заборгованості.

Окрім того, банк подав позов проти "Укренерго" з вимогою визнати видану банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню. Банку вдалося виграти процеси в судах першої та апеляційної інстанцій. Втім, наприкінці січня Верховний суд став на захист законності та інтересів держави, скасувавши незаконні рішення судів.

Як повідомили в "Укренерго", це рішення суду дає подальшу можливість для задоволення позову держкомпанії про стягнення з цієї банківської установи 1,1 млрд гривень – як забезпечення за не оплачену ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергію.

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.