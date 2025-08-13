Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрэнерго" подало в суд о взыскании долга с компании "Вода Донбасса" в сумме 53,8 млн грн

электросети
"Укрэнерго" требует возврата долга. / Depositphotos

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подало в суд иск к коммунальному предприятию “Компания ”Вода Донбасса" с требованием взыскать более 53,8 млн грн. Причиной стал долг за небаланс электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ExPro.

"Укрэнерго" обратился в суд по неуплате за услуги, предоставленные в период с августа 2020 года по декабрь 2021 года. Общая сумма иска составляет 53,86 млн грн. Эта сумма включает:

  • 36,5 млн грн – основная задолженность;
  • 14 млн грн – инфляционные потери;
  • 3,2 млн грн - 3% годовых.

Суд открыл производство по делу, информация о котором уже опубликована в Едином реестре судебных решений.

Справочно

Компания "Вода Донбасса" — это коммунальное предприятие, которое до начала полномасштабного вторжения занималось добычей, транспортировкой, распределением и поставкой воды, а также водоотводом в Донецкой области. Штаб-квартира предприятия находится в городе Славянск.

Напомним, победители спецаукционов, не успевающие в определенный договором с НЭК " Укрэнерго " срок, запустить новые электростанции, теперь смогут отложить начало предоставления вспомогательных услуг.

Автор:
Татьяна Ковальчук