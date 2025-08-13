"Укрэнерго" подало в суд о взыскании долга с компании "Вода Донбасса" в сумме 53,8 млн грн

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подало в суд иск к коммунальному предприятию “Компания ”Вода Донбасса" с требованием взыскать более 53,8 млн грн. Причиной стал долг за небаланс электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ExPro.

"Укрэнерго" обратился в суд по неуплате за услуги, предоставленные в период с августа 2020 года по декабрь 2021 года. Общая сумма иска составляет 53,86 млн грн. Эта сумма включает:

36,5 млн грн – основная задолженность;

14 млн грн – инфляционные потери;

3,2 млн грн - 3% годовых.

Суд открыл производство по делу, информация о котором уже опубликована в Едином реестре судебных решений.

Справочно

Компания "Вода Донбасса" — это коммунальное предприятие, которое до начала полномасштабного вторжения занималось добычей, транспортировкой, распределением и поставкой воды, а также водоотводом в Донецкой области. Штаб-квартира предприятия находится в городе Славянск.

