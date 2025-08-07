"Укрэнерго" позволит перенести срок предоставления вспомогательных услуг победителям спецаукционов

Победители спецаукционов, не успевающие в определенный договором с НЭК "Укрэнерго" срок, запустить новые электростанции, теперь смогут отложить начало предоставления вспомогательных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт консалтинговой компании ExPro.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила соответствующие изменения к Правилам Рынка.

Основные изменения:

с 45 до 10 календарных дней до оговоренной даты начала оказания вспомогательных услуг уменьшается срок, когда владелец объекта генерации должен обеспечить соответствие технических характеристик оборудования генерирующей мощности – объемам и виду вспомогательной услуги, проданной на специальном аукционе (РПЧ/АРВЧ, загрузка/симметричный);

с 45 до 10 календарных дней (перед указанной в договоре датой) уменьшается срок обязательного обретения победителем спецаукциона статуса поставщика вспомогательной услуги (НДС);

поставщик (потенциальный поставщик) вспомогательной услуги получает право на отсрочку даты начала предоставления вспомогательных услуг при условии увеличения финансового обеспечения выполнения условий договора.

Справка

НЭК "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины, являющийся членом ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС), передачи электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям, а также администратора коммерческого учета и администратора расчетов на рынке электрической энергии Украины.

Напомним, в этом году "Укрэнерго" планирует провести долгосрочные аукционы по распределению межгосударственного пересечения для импорта-экспорта электроэнергии по крайней мере по нескольким направлениям, в частности в Румынию и Словакию.