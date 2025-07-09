Украинский энергетический рынок не будет насыщен до 2030, — экс-глава "Укрэнерго"

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что высокие цены на электроэнергию на украинском рынке будут оставаться до 2030 года. Об этом Кудрицкий рассказал в интервью Forbes Ukraine, сообщает Delo.ua.

"Украинский энергетический рынок не будет насыщен до 2030-го. Насыщенность это не только об отсутствии дефицита, но и о заполненности экспортного пересечения", — сказал Кудрицкий.

По его словам, сейчас энергосистема Украины генерирует достаточно электричества внутри страны, конкурентное на экспортных рынках. Пока этого не произойдет, цены будут на высоком уровне.

Украина сможет продавать Европейскому Союзу больше электроэнергии

Напомним, в начале июля Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС была увеличена до 900 МВт .

Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-ч в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам июня 2025 г. Украина стала нетто-экспортером электроэнергии впервые с октября 2023 года. Объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.