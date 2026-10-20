Харьковскую систему экстренного реагирования предложили масштабировать на всю Украину

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил распространить опыт города по организации гражданской защиты на другие украинские города и общины.

Как сообщает Dilo, соответствующую инициативу мэр представил во время заседания Совета Коалиции с участием представителей центральных и местных властей, профильных министерств и служб.

По словам Терехова, в Харькове удалось сократить время определения места российского удара с 5 минут до 30 секунд. Кроме того, благодаря дифференцированной системе оповещения продолжительность воздушных тревог в городе за 86 недель снизилась на 39,75%.

Как работает система гражданской защиты Харькова

Предлагаемая модель предусматривает координацию работы городских властей, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции, экстренной медицинской помощи, энергетических и газовых служб. Также налажено взаимодействие с Вооруженными Силами Украины.

Все службы обмениваются информацией в рамках общего оперативного пространства, сохраняя свои полномочия. Это позволяет сократить время на передачу сообщений, согласование решений и привлечение необходимых специалистов.

Терехов рассказал, что идея создания ситуационного центра возникла еще до начала полномасштабного вторжения. При разработке системы город изучал опыт США по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Одним из элементов системы стало дифференцированное оповещение о воздушной опасности. Оно позволяет отдельно объявлять тревогу для Харькова в зависимости от характера угрозы, не привязывая ее автоматически ко всей области.

Для определения мест попадания используют специализированную систему видеонаблюдения. По словам городского головы, благодаря ей время установления места удара сократилось до 30 секунд, а городские службы могут прибыть на место происшествия через 5–6 минут.

Кроме того, для координации работы применяются специализированные радиосвязи, в частности для предупреждения работников об опасности повторных обстрелов.

Что предлагают ввести в других общинах

Мэр Харькова предложил адаптировать систему к потребностям других украинских городов и общин, учитывая их ресурсы и условия безопасности.

"Мы предлагаем использовать наш опыт для создания единого общенационального стандарта, модели гражданской защиты и оперативного реагирования, который можно адаптировать для нужд разных украинских городов", – заявил Терехов.

По его словам, система должна охватывать не только оперативную координацию служб, но и обустройство укрытий, формирование материальных резервов, обеспечение резервного энергоснабжения, подготовку персонала и регулярные тренировки.

Отдельную роль в реагировании на последствия обстрелов играют коммунальные службы, которые помогают разбирать завалы, перекрывают поврежденные коммуникации и восстанавливают электро-, водо- и теплоснабжение.

Терехов также отметил, что подобные механизмы реагирования могут использоваться после завершения войны – во время пожаров, техногенных аварий и стихийных бедствий.

Отметим, что на фоне регулярных российских обстрелов вопрос гражданской защиты остается особенно актуальным для прифронтовых общин. В то же время возможности общин отличаются в зависимости от их расположения, финансирования и имеющейся инфраструктуры, поэтому введение общих стандартов требует адаптации к местным условиям.