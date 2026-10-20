UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Наличный курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Россия атаковала энергетические объекты в семи областях: где нет света

линии электропередач
Без электроэнергии остались потребители 7 областей / "Укрэнерго"

20 октября ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 20 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Замминистра рассказал, что сложной остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Некрасов отметил, что в результате неблагоприятных погодных условий в Одесской области без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов. Специалисты работают над устранением повреждений.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 20 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине  

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности   передавать электроэнергию   через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

  • обстрелы энергообъектов со стороны России:
  • аварии в сетях:
  • плановые ремонты в сетях:
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности