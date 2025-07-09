Український енергетичний ринок не буде насичений до 2030, — ексочільник "Укренерго"

Колишній голова “Укренерго” Володимир Кудрицький прогнозує, що високі ціни на електроенергію на українському ринку залишатимуться до 2030. Про це Кудрицький розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє Delo.ua.

"Український енергетичний ринок не буде насичений до 2030-го. Насиченість це не тільки про відсутність дефіциту, а й про заповненість експортного перетину", — сказав Кудрицький.

За його словами, наразі енергосистема України генерує достатньо електрики всередині країни, яка конкурентна на експортних ринках. Поки цього не станеться, ціни залишатимуться на високому рівні.

Україна зможе продавати Європейському Союзу більше електроенергії

Нагадаємо, на початку липня Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС була збільшена до 900 МВт. Як пояснили в Міненерго, збільшення максимальної потужності експорту із 650 до 900 МВт полегшить балансування української енергосистеми без обмежень генерації. При цьому електроенергія експортується з України виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Україна збільшила експорт електроенергії у 2,5 раза до понад 237 тис. МВт-год у червні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем.

За підсумками червня 2025 року Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше з жовтня 2023 року. Обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.