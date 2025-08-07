"Укренерго" дозволить перенести термін надання допоміжних послуг переможцям спецаукціонів

Переможці спецаукціонів, які не встигають у визначений договором з НЕК “Укренерго” термін, запустити нові електростанції, тепер зможуть відкласти початок надання допоміжних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт консалтингової компанії ExPro.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила відповідні зміни до Правил Ринку.

Основні зміни:

із 45 до 10 календарних днів до обумовленої дати початку надання допоміжних послуг зменшується термін, коли власник об’єкта генерації має забезпечити відповідність технічних характеристик обладнання генеруючої потужності – обсягам та виду допоміжної послуги, що була продана на спеціальному аукціоні (РПЧ/аРВЧ, завантаження/симетричний резерв);

із 45 до 10 календарних днів (перед вказаною у договорі датою) зменшується термін обов’язкового набуття переможцем спецаукціону статусу постачальника допоміжної послуги (ПДП);

постачальник (потенційний постачальник) допоміжної послуги отримує право на відтермінування дати початку надання допоміжних послуг, за умов збільшення фінансового забезпечення виконання умов договору.

Довідка

НЕК "Укренерго" — оператор системи передачі України, який є членом ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

Нагадаємо, цього року "Укренерго" планує провести довгострокові аукціони з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії принаймні на кількох напрямках, зокрема до Румунії та Словаччини.