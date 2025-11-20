Борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку майже досягнув 40 млрд грн

Станом на 10 листопада 2025 року борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку досягли позначки в 39,9 млрд грн, що на 15% більше за показник на початок року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Також, з початку року зросла і заборгованість "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 10% - до 18,5 млрд грн.

У цьому сегменті і надалі спостерігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.

Про "Укренерго"

"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.

Серед основних напрямків діяльності компанії:

Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.

Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.

Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.

Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.

Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.

Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.

До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.

Нагадаємо, "Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу електрики на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год. Це на 20% більше порівняно з чинним тарифом.