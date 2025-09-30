Запланована подія 2

Увольнение председателя и членов правления "Укрэнерго": Минэнерго через суд заблокировало решение

По иску Министерства энергетики суд запретил НЭК "Укрэнерго", а также любому другому лицу и всем без исключения регистраторам и исполнительным органам осуществлять регистрационные действия на основании решения наблюдательного совета от 26 сентября об увольнении правления компании.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 29 сентября, текст которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

Постановление вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению, независимо от его обжалования.

Скандал вокруг увольнения главы "Укрэнерго"

Напомним, 26 сентября 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления и назначил Алексея Брехта временно исполняющим обязанности.

Основанием для отставки стали процедурные нарушения при назначении Зайченко, выявленные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также потеря доверия к нему в связи с "определенными событиями последних недель".

"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессиональности "Укрэнерго", – говорится в заявлении наблюдательного совета "Укрэнерго".

Там также заявили о препятствовании своей работе со стороны Министерства энергетики.

В Министерстве энергетики Украины в ответ заявили, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по изменениям в руководстве компании и отрицали обвинения в препятствовании работе.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила, что проверит законность увольнения председателя и всех членов правления НЭК "Укрэнерго".

В НКРЭКУ отмечают, что НЭК "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заранее информировать регулятора об их основаниях. Однако эти требования не выполнены.

Автор:
Светлана Манько