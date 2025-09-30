Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Звільнення голови та членів правління "Укренерго": Міненерго через суд заблокувало рішення

За позовом Міністерства енергетики суд заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 29 вересня, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Ухвала набрала законної сили й підлягає негайному виконанню, незалежно від її оскарження.

Скандал навколо звільнення очільника "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

Підставою для відставки стали процедурні порушення під час призначення Зайченка, виявлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також втрата довіри до нього у зв’язку з "певними подіями останніх тижнів".

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності "Укренерго", – йдеться у заяві наглядової ради "Укренерго".

Там також заявили про перешкоджання у своїй роботі з боку Міністерства енергетики.

У Міністерстві енергетики України у відповідь заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії і заперечили звинувачення у перешкоджанні роботі.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила, що перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго". 

У  НКРЕКП наголошують, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте ці вимоги виконані не були.

Автор:
Світлана Манько