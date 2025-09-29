Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,73

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НКРЕКП вбачає порушення у звільненні голови та членів правління "Укренерго"

Лінії електропередач, електроенергія
Фото: Freepik

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго". 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НКРЕКП.

Там наголошують, що компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у встановлений законом строк, що може поставити під загрозу її сертифікацію як оператора системи передачі.

Позиція НКРЕКП щодо кадрових змін в "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови Правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

Водночас усі члени правління також були звільнені, що, на думку регулятора, створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

Відповідно до законодавства, оператор системи передачі зобов’язаний повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність.

Крім того,  Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати регулятора про призначення чи звільнення членів правління та надавати відповідні документи.

Також постанова НКРЕКП встановлює обов’язок операторів систем передачі повідомляти регулятора протягом десяти робочих днів з моменту отримання інформації, зокрема, про зміну або намір змінити склад виконавчого органу.

Відповідно до положень Директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС, рішення наглядового органу оператора системи передачі щодо призначення чи припинення повноважень членів керівних органів набувають чинності лише після закінчення тритижневого строку. Протягом цього періоду регулятор має право висловити заперечення, зокрема у випадку передчасного припинення повноважень, якщо виникають сумніви щодо його обґрунтованості.

Тому в  НКРЕКП наголошують, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", - йдеться в заяві регулятора.

Там додають, що жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми. У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України стверджують, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії і заперечують звинувачення у перешкоджанні роботі.

У червні Віталія Зайченка було призначено головою правління НЕК "Укренерго".

Автор:
Світлана Манько