НКРЕКП вбачає порушення у звільненні голови та членів правління "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго".

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НКРЕКП.

Там наголошують, що компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у встановлений законом строк, що може поставити під загрозу її сертифікацію як оператора системи передачі.

Позиція НКРЕКП щодо кадрових змін в "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови Правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

Водночас усі члени правління також були звільнені, що, на думку регулятора, створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

Відповідно до законодавства, оператор системи передачі зобов’язаний повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність.

Крім того, Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати регулятора про призначення чи звільнення членів правління та надавати відповідні документи.

Також постанова НКРЕКП встановлює обов’язок операторів систем передачі повідомляти регулятора протягом десяти робочих днів з моменту отримання інформації, зокрема, про зміну або намір змінити склад виконавчого органу.

Відповідно до положень Директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС, рішення наглядового органу оператора системи передачі щодо призначення чи припинення повноважень членів керівних органів набувають чинності лише після закінчення тритижневого строку. Протягом цього періоду регулятор має право висловити заперечення, зокрема у випадку передчасного припинення повноважень, якщо виникають сумніви щодо його обґрунтованості.

Тому в НКРЕКП наголошують, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте, ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", - йдеться в заяві регулятора.

Там додають, що жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми. У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України стверджують, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії і заперечують звинувачення у перешкоджанні роботі.

У червні Віталія Зайченка було призначено головою правління НЕК "Укренерго".