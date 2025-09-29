НКРЭКУ видит нарушения в увольнении председателя и членов правления "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проверит законность увольнения председателя и всех членов правления НЭК "Укрэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении НКРЭКУ.

Там отмечают, что компания не сообщила регулятору о кадровых изменениях в установленный законом срок, что может поставить под угрозу ее сертификацию как оператора системы передачи.

Позиция НКРЭКУ по кадровым изменениям в "Укрэнерго"

Напомним, 26 сентября 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Виталия Зайченко с должности председателя Правления и назначил Алексея Брехта временно исполняющим обязанности.

В то же время, все члены правления также были уволены, что, по мнению регулятора, создало опасный управленческий вакуум в компании и поставило под сомнение ее способность обеспечивать эффективное руководство системой передачи.

Согласно законодательству, оператор системы передачи обязан сообщать НКРЭКУ о любых изменениях, которые могут повлиять на его обособление и независимость.

Кроме того, Министерство энергетики Украины и НЭК "Укрэнерго" обязаны в течение трех рабочих дней информировать регулятора о назначении или увольнении членов правления и предоставлять соответствующие документы.

Также постановление НКРЭКУ устанавливает обязанность операторов систем передачи сообщать регулятору в течение десяти рабочих дней с момента получения информации, в частности об изменении или намерении изменить состав исполнительного органа.

В соответствии с положениями Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС, решения надзорного органа оператора системы передачи по назначению или прекращению полномочий членов руководящих органов вступают в силу только по истечении трехнедельного срока. В течение этого периода регулятор имеет право высказать возражения, в частности, в случае преждевременного прекращения полномочий, если возникают сомнения в его обоснованности.

Поэтому в НКРЭКУ отмечают, что НЭК "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заранее информировать регулятора об их основаниях. Однако эти требования законодательства Украины и норм ЕС выполнены не были.

"Внезапные кадровые решения относительно председателя и членов правления НЭК "Укрэнерго" выглядят как нарушение правил сертификации, которое требует дополнительного изучения. Такое развитие событий поставит под угрозу доверие международных партнеров и подвергает опасности импорт электроэнергии накануне отопительного сезона", - говорится в заявлении регулятора.

Там добавляют, что никакие изменения в составе руководства не могут ставить под опасность устойчивость и работу энергосистемы. В этой связи НКРЭКУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о ситуации с соблюдением требований законодательства со стороны НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в Министерстве энергетики Украины утверждают, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по изменениям в руководстве компании и отрицают обвинения в препятствовании работе.

В июне Виталий Зайченко был назначен председателем правления НЭК "Укрэнерго".