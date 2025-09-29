Корпоративний конфлікт в “Укренерго”: продовження саги

В "Укренерго" розгортається черговий скандал, повʼязаний з корпоративним управлінням та втручанням Міненерго в оперативну діяльність українського оператора системи передачі. 26 вересня 2025 року наглядова рада НЕК “Укренерго” звільнила голову правління Віталія Зайченка, який перебував на посаді лише 3 місяці.

Обов’язки керівника тимчасово виконує Олексій Брехт, який вже очолював НЕК в період з вересня 2024 по червень 2025 року.

Рішення про звільнення стало несподіванкою для енергетичної спільноти, але насправді конфлікт між наглядовою радою "Укренерго" та Зайченко тривав майже з моменту його призначення на посаду.

Чому було звільнено Зайченка

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив заяву наглядової ради «Укренерго», в якій було описано причини звільнення. По-перше, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка виявила процедурні порушення при формуванні правління. По-друге, втрата довіри до Зайченка внаслідок подій останніх тижнів. Про які саме "події останніх тижнів" – точно не вказано, але вірогідно це про неузгодженість у підходах до кадрової політики між наглядовою радою та головою правління.

«У червні 2025 року новопризначений голова правління Віталій Зайченко загострив конфлікт. Всупереч вказівці Наглядової ради, він подавав зовнішніх кандидатів на членів правління на безконкурсній основі", — йдеться у заяві.

Влітку остаточно до складу правління було призначено Олега Павленка, Івана Юрика, Олексія Брехта та Олега Скрипника — всі вони до цього працювали в структурі "Укренерго".

Хоча тоді рада затвердила склад правління без зовнішніх кандидатів, питання процедур залишилося відкритим. 16 вересня НКЦПФР постановила, що призначення не містили необхідного рішення комітету, і доручила виправити порушення. Після цього наглядова рада пішла на радикальний крок — звільнила голову правління та розпочала процес оновлення керівництва.

Дійсно, залишити компанію перед опалювальним сезоном без сформованого правління — рішення досить ризиковане. Але, як зазначили в наглядовій раді, Міненерго не дає можливості оперативно призначити нове правління через нововиданий наказ, який зобов’язує членів наглядової ради бути фізично присутніми в офісі компанії в Києві для участі в засіданнях.

"Таким чином, засідання з призначення інших членів правління не могло відбутися, оскільки чотири члени ради проживають за кордоном", — зазначає рада.

Джерело: тг-канал нардепа Железняка

Цікаво, що відповідний наказ підписано не нещодавно призначеною міністеркою енергетики Світланою Гринчук, а її заступницею — Ольгою Юхимчук.

Водночас, Положенням про наглядову раду НЕК "Укренерго" все-таки передбачається можливість участі членів наглядової ради у засіданні дистанційно з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

З боку НЕК "Укренерго", станом на вечір 28 вересня, не було оприлюднено жодного повідомлення щодо звільнення Зайченка та щодо рішення наглядової ради в цілому. Також, відсутні були коментарі Міненерго щодо відповідного наказу щодо режиму роботи наглядової ради. Єдине повідомлення за цей час стосовно цієї теми від міністерства було майже без конкретики: "Станом на сьогодні (ред. – 28 вересня) Міністерство не отримувало від Наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо питань, які фігурують у ЗМІ стосовно змін у керівництві оператора системи передачі".

Згадаємо (не)забуте

Пропоную повернутися до травня 2025 року — тоді Міненерго внесло зміни у статут компанії, змінивши правила призначення голови, що викликало значний резонанс в енергетичній спільноті. Тоді кандидатів на посаду керівника «Укренерго», як писали у ЗМІ, було багато, але до фіналу вийшли троє — Віталій Зайченко, Олексій Брехт та Іван Юрик.

Процес призначення голови затримувався, адже довго не могли знайти компромісне рішення. Зокрема, в Міненерго були проти призначення Олексія Брехта, але і про Зайченка як про "100%-підконтрольного міністерству" сказати не можна було. Вже після його призначення на посаду голови правління представники українського енергосектору, зокрема, і представники влади та навіть міжнародні партнери, вважали таке рішення НР компромісним та цілком прийнятним, з огляду на досвід та професіоналізм на той час головного диспетчера та директор з управління ОЕС. Нагадаємо, що у червні 2025 року наглядова рада підтримала Зайченка одноголосно, що на той час демонструвало злагодженість між акціонером (тобто, Міненерго) та наглядовою радою.

Вже зараз у своїй заяві НР вчергове робить акцент на фундаментальному питанні незалежності "Укренерго". Тобто, ця проблема непокоїла раніше незалежних членів НР як за керівництва Галущенка в Міненерго, так і непокоїть зараз – вже при Гринчук.

"Будь-яка втрата незалежності послабила б енергетичну безпеку України в умовах триваючої агресії, підірвала б фінансову стабільність та завадила б здійснювати інвестиції, необхідні для захисту системи", — йдеться у зверненні.

Не менш важливий аспект — фінансовий. "Укренерго" перебуває у стані технічного дефолту, а реструктуризація боргів і нове фінансування напряму залежать від довіри кредиторів. На жаль, такі конфлікти негативно впливатимуть на можливість залучати кошти.

Протистояння в трикутнику "Правління-Наглядова рада-Міненерго" дедалі більше нагадує класичну байку "Лебідь, Рак та Щука": кожен тягне у свій бік, а віз стоїть. Ця управлінська нестабільність шкідлива напередодні опалювального сезону. Впевнена, що попереду нас точно ще чекають нові, не менш інтригуючі, епізоди, пов'язані з призначенням повноцінного правління та реакцією міжнародних партнерів.