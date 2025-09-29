Корпоративный конфликт в "Укрэнерго": продолжение саги

В Укрэнерго разгорается очередной скандал, связанный с корпоративным управлением и вмешательством Минэнерго в оперативную деятельность украинского оператора системы передачи. 26 сентября 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил председателя правления Виталия Зайченко, который занимал должность всего 3 месяца.

Обязанности руководителя временно исполняет Алексей Брехт, уже возглавлявший НЭК в период с сентября 2024 по июнь 2025 года.

Решение об увольнении стало неожиданностью для энергетического сообщества, но на самом деле конфликт между наблюдательным советом "Укрэнерго" и Зайченко продолжался почти с момента его назначения на должность.

Почему был уволен Зайченко

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал заявление наблюдательного совета «Укрэнерго», в котором были описаны причины увольнения. Во-первых, решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), выявившей процедурные нарушения при формировании правления. Во-вторых, потеря доверия к Зайченко в результате событий последних недель. О каких именно событиях последних недель точно не указано, но вероятно это о несогласованности в подходах к кадровой политике между наблюдательным советом и председателем правления.

«В июне 2025 года новый председатель правления Виталий Зайченко обострил конфликт. Вопреки указанию Наблюдательного совета он подавал внешних кандидатов на членов правления на бесконкурсной основе", — говорится в заявлении.

Летом окончательно в состав правления были назначены Олег Павленко, Иван Юрик, Алексей Брехт и Олег Скрипник — все они до этого работали в структуре "Укрэнерго".

Хотя тогда совет утвердил состав правления без внешних кандидатов, вопрос процедур остался открытым. 16 сентября НКЦБФР постановила, что назначение не содержало необходимого решения комитета и поручило исправить нарушения. После этого наблюдательный совет пошел на радикальный шаг — уволил председателя правления и начал процесс обновления руководства.

Действительно, оставить компанию перед отопительным сезоном без сложившегося правления – решение достаточно рискованное. Но, как отметили в наблюдательном совете, Минэнерго не дает возможности оперативно назначить новое правление через новоизданный приказ, обязывающий членов наблюдательного совета присутствовать в офисе компании в Киеве для участия в заседаниях.

"Таким образом, заседание по назначению других членов правления не могло состояться, поскольку четыре члена совета проживают за границей", - отмечает совет.

Источник: тг-канал нардепа Железняка

Интересно, что соответствующий приказ подписан не недавно назначенным министерством энергетики Светланой Гринчук, а ее заместителем — Ольгой Юхимчук.

В то же время Положением о наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" все же предусматривается возможность участия членов наблюдательного совета в заседании дистанционно с использованием программно-технического комплекса или путем проведения аудио- или видеоконференции.

Со стороны НЭК "Укрэнерго", по состоянию на вечер 28 сентября, не было обнародовано ни одно сообщение об увольнении Зайченко и решении наблюдательного совета в целом. Также, отсутствовали комментарии Минэнерго относительно соответствующего приказа о режиме работы наблюдательного совета. Единственное сообщение за это время по этой теме от министерства было почти без конкретики: "По состоянию на сегодняшний день (ред. – 28 сентября) Министерство не получало от Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по вопросам, фигурирующим в СМИ относительно изменений в руководстве оператора системы передачи".

Упомянем (не) забыто

Предлагаю вернуться к маю 2025 года – тогда Минэнерго внесло изменения в устав компании, изменив правила назначения председателя, что вызвало значительный резонанс в энергетическом сообществе. Тогда кандидатов на должность руководителя Укрэнерго, как писали в СМИ, было много, но в финал вышли трое — Виталий Зайченко, Алексей Брехт и Иван Юрик.

Процесс назначения головы задерживался, потому что долго не могли найти компромиссное решение. В частности, в Минэнерго были против назначения Алексея Брехта, но и о Зайченко как о "100%-подконтрольном министерству" сказать было нельзя. Уже после его назначения на должность председателя правления представители украинского энергосектора, в частности, представители власти и даже международные партнеры, считали такое решение НР компромиссным и вполне приемлемым, учитывая опыт и профессионализм в то время главного диспетчера и директор по управлению ОЭС. Напомним, что в июне 2025 года наблюдательный совет поддержал Зайченко единогласно, что в то время демонстрировало слаженность между акционером (т.е. Минэнерго) и наблюдательным советом.

Уже сейчас в своем заявлении НР в очередной раз делает акцент на фундаментальном вопросе независимости "Укрэнерго". То есть, эта проблема беспокоила ранее независимых членов НР как при руководстве Галущенко в Минэнерго, так и беспокоит сейчас уже при Гринчуке.

"Любая потеря независимости ослабила бы энергетическую безопасность Украины в условиях продолжающейся агрессии, подорвала бы финансовую стабильность и помешала бы осуществлять инвестиции, необходимые для защиты системы", — говорится в обращении.

Не менее важный аспект – финансовый. "Укрэнерго" находится в состоянии технического дефолта, а реструктуризация долгов и новое финансирование напрямую зависят от доверия кредиторов. К сожалению, такие конфликты будут негативно влиять на возможность привлекать средства.

Противостояние в треугольнике "Правление-Наблюдательный совет-Минэнерго" все больше напоминает классическую басню "Лебедь, Рак и Щука": каждый тянет в свою сторону, а телега стоит. Эта управленческая нестабильность вредна накануне отопительного сезона. Уверена, что впереди нас точно еще ждут новые, не менее интригующие эпизоды, связанные с назначением полноценного правления и реакцией международных партнеров.