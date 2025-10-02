Скандал с увольнением закончился компромиссом: Зайченко остается руководить "Укрэнерго"

Наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение о продолжении работы Виталия Зайченко в должности председателя правления компании. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство энергетики.

"Минэнерго приветствует решение наблюдательного совета о продолжении работы Виталия Зайченко как председателя правления компании НЭК "Укрэнерго". Также выполнение наблюдательным советом решения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и учет позиции регулятора (НКРЭКУ) и суда", — сказано в сообщении .

В министерстве отметили, что Минэнерго как акционер "Укрэнерго" и наблюдательный совет компании также согласовали дальнейшие приоритеты работы компании для гарантирования стабильности украинской электроэнергетической системы в военное время.

Скандал вокруг увольнения главы "Укрэнерго"

Напомним, 26 сентября 2025 года ряд СМИ и нардеп Алексей Кучеренко сообщили, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволила Виталия Зайченко с поста председателя правления и назначила Алексея Брехта временно исполняющим обязанности.

Основанием для отставки стали процедурные нарушения во время назначения Зайченко, выявленные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также потеря доверия к нему в связи с "определенными событиями последних недель".

"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессиональности "Укрэнерго", - говорилось в заявлении наблюдательного совета "Укрэнерго", на которое ссылались СМИ.

Там также заявили о препятствование в своей работе со стороны Министерства энергетики.

1 октября заместитель председателя наблюдательного совета "Укрэнерго" Анатолий Гулей опроверг это заявление и назвал его фейком. Кроме того, Гулей заявил, что Зайченко пока не уволен и он продолжает исполнять обязанности руководителя компании.

В Министерстве энергетики Украины в ответ заявили, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по изменениям в руководстве компании и отрицали обвинения в препятствовании работе.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила, что проверит законность увольнения председателя и всех членов правления НЭК "Укрэнерго".

В НКРЭКУ отмечают , что НЭК "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заранее информировать регулятора об их основаниях. Однако эти требования не выполнены.

Позже стало известно, что суд по иску Министерства энергетики запретил НЭК "Укрэнерго" , а также любому другому лицу и всем без исключения регистраторам и исполнительным органам осуществлять регистрационные действия на основании решения наблюдательного совета от 26 сентября об увольнении правления компании.