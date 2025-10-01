- Категория
Зампредседателя наблюдательного совета "Укрэнерго": Зайченко пока никто не увольнял
Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрэнерго" Анатолий Гулей открестился от предыдущих заявлений наблюдательного совета, которые касались увольнения председателя правления компании Виталия Зайченко, отметив, что тот продолжает выполнять свои обязанности в должности. Об этом Гулей рассказал в комментарии Delo.ua.
Ранее ряд СМИ опубликовали заявление наблюдательного совета компании, где увольнение председателя правления "Укрэнерго" Зайченко объясняли решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая выявила процедурные нарушения во время предыдущих назначений, а также из-за утраты доверия к нему со стороны наблюдательного совета в связи с "определенными событиями последних недель".
Однако заместитель председателя наблюдательного совета Анатолий Гулей опроверг это заявление, назвав его фейком. Он отметил, что решение об увольнении правления принималось в другом виде и сейчас оно не находится в правовом поле Украины и не соответствует корпоративным правилам.
"Решения, которые принимали они эмоциональные, но они в политической плоскости не верны. Еще и появились разные фейковые разные версии. Например, наблюдательный совет не делал никакого заявления. Я, как член наблюдательного совета, не имею к этому заявлению никакого отношения. Откуда оно появилось и кто ее написал? Этим всех ввели в заблуждение", — сказал Гулей.
По его словам, все члены наблюдательного совета вместе с правительством и другими заинтересованными ведомствами работают, чтобы достичь компромисса по данному вопросу. Кроме того, он добавил, что Зайченко и члены правления продолжают выполнять свои обязанности.
"Зайдите в реестр "Опендатабот" он есть в реестре, никто Зайченко не увольнял. Трудовой коллектив все ходят на работу, все на своих рабочих городах. В реестре никаких изменений не внесено, все эти заявления они более эмоциональны чем правовые" — отметил Гулей.
Скандал вокруг увольнения главы "Укрэнерго"
Напомним, 26 сентября 2025 года ряд СМИ и нардеп Алексей Кучеренко сообщили, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления и назначил Алексея Брехта временно исполняющим обязанности.
Основанием для отставки якобы стали процедурные нарушения при назначении Зайченко, выявленные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также потеря доверия к нему в связи с "определенными событиями последних недель".
"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессиональности "Укрэнерго", – говорится в заявлении наблюдательного совета "Укрэнерго", которое попало в распоряжение СМИ.
Там также заявили о препятствовании своей работе со стороны Министерства энергетики.
В Министерстве энергетики Украины в ответ заявили, что не получали от наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" никаких официальных документов по изменениям в руководстве компании и отрицали обвинения в препятствовании работе.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила, что проверит законность увольнения председателя и всех членов правления НЭК "Укрэнерго".
В НКРЭКУ отмечают , что НЭК "Укрэнерго" была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заранее информировать регулятора об их основаниях. Однако эти требования не выполнены.
Позже стало известно, что суд по иску Министерства энергетики запретил НЭК "Укрэнерго" , а также любому другому лицу и всем без исключения регистраторам и исполнительным органам осуществлять регистрационные действия на основании решения наблюдательного совета от 26 сентября об увольнении правления компании.