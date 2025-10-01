Заступник голови наглядової ради "Укренерго": Зайченка поки ніхто не звільняв

Заступник голови наглядової ради "Укренерго" Анатолій Гулей відхрестився від попередніх заяв наглядової ради, які стосувалися звільнення голови правління компанії Віталія Зайченка, зауваживши, що той продовжує виконувати свої обов'язки на посаді. Про це Гулей розповів в коментарі Delo.ua .

Раніше низка ЗМІ опублікували заяву наглядової ради компанії, де звільнення голови правління "Укренерго" Зайченка пояснювали рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила процедурні порушення під час попередніх призначень, а також через втрату довіри до нього з боку наглядової ради у зв’язку з "певними подіями останніх тижнів".

Проте заступник голови наглядової ради Анатолій Гулей спростував цю заяву, назвавши її фейком. Він зауважив, що рішення щодо звільнення правління приймалось в іншому вигляді й зараз воно не знаходиться в правовому полі України та не відповідає корпоративним правилам.

"Рішення, які наприймали, вони емоційні, але вони в політичній площині не є вірними. Ще й з'явились різні фейкові версії. Наприклад, наглядова рада не робила жодної заяви. Я, як член наглядової ради, не маю до тієї заяви жодного відношення. Звідки вона з'явилася і хто її написав? Цим всіх ввели в оману", — сказав Гулей.

За його словами, наразі всі члени наглядової ради разом з урядом та іншими зацікавленими відомствами працюють, щоб досягти компромісу з даного питання. Крім того, він додав, що Зайченко та члени правління продовжують виконувати свої обов'язки.

"Зайдіть в реєстр "Опендатабот": він є в реєстрі, ніхто Зайченка не звільняв. Трудовий колектив, всі ходять на роботу, всі на своїх робочих містах. В реєстрі ніяких змін не внесено, ці всі заяви вони більш емоційні, ніж правові", — зауважив Гулей.

Скандал навколо звільнення очільника "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року низка ЗМІ та нардеп Олексій Кучеренко повідомили, що наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

Підставою для відставки нібито стали процедурні порушення під час призначення Зайченка, виявлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також втрата довіри до нього у зв’язку з "певними подіями останніх тижнів".

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності "Укренерго", – йдеться у заяві наглядової ради "Укренерго", на яку посилаються ЗМІ.

Там також заявили про перешкоджання у своїй роботі з боку Міністерства енергетики.

У Міністерстві енергетики України у відповідь заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії й заперечили звинувачення у перешкоджанні роботі.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила, що перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго".

У НКРЕКП наголошують, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте ці вимоги виконані не були.

Пізніше стало відомо, що суд за позовом Міністерства енергетики заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії.