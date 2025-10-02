Скандал зі звільненням закінчився компромісом: Зайченко залишається керувати "Укренерго"

Наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення про продовження роботи Віталія Зайченка на посаді голови правління компанії. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство енергетики.

"Міненерго вітає рішення наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка як голови правління компанії НЕК "Укренерго". Також виконання наглядовою радою рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції регулятора (НКРЕКП) та суду", — сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що Міненерго, як акціонер "Укренерго", та наглядова рада компанії також узгодили подальші пріоритети роботи компанії для гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час.

Скандал навколо звільнення очільника "Укренерго"

Нагадаємо, 26 вересня 2025 року низка ЗМІ та нардеп Олексій Кучеренко повідомили, що наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

Підставою для відставки нібито стали процедурні порушення під час призначення Зайченка, виявлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також втрата довіри до нього у зв’язку з "певними подіями останніх тижнів".

"Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності "Укренерго", – йшлося у заяві наглядової ради "Укренерго", на яку посилалися ЗМІ.

Там також заявили про перешкоджання у своїй роботі з боку Міністерства енергетики.

1 жовтня заступник голови наглядової ради "Укренерго" Анатолій Гулей спростував цю заяву та назвав її фейком. Крім того, Гулей заявив, що Зайченка поки не звільнили і він продовжує виконувати обов'язки керівника компанії.

У Міністерстві енергетики України у відповідь заявили, що не отримували від наглядової ради НЕК "Укренерго" жодних офіційних документів щодо змін у керівництві компанії й заперечили звинувачення у перешкоджанні роботі.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила, що перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК "Укренерго".

У НКРЕКП наголошують, що НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати регулятора про їх підстави. Проте ці вимоги виконані не були.

Пізніше стало відомо, що суд за позовом Міністерства енергетики заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії.