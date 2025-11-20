Запланована подія 2

Украина вернулась к экстренным отключениям света: в каких областях действуют

счетчик, свеча, отключение электроэнергии
В ряде регионов Украины применены экстренные отключения света. / Shutterstock

20 ноября по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo . , об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

Отмечается, что решение принято "из-за ситуации в энергосистеме".

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", - добавили в энергетической компании.

В Киевской ОВА напомнили, что во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.

В то же время в "Укрэнерго" говорят, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предварительных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – добавили в государственной компании.

Напомним, 20 ноября армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Татьяна Ковальчук