Склад видавництва "Наш Формат" повністю згорів після атаки рф — збитки до $100 тисяч

У ніч на 4 липня під час масованої атаки на Київ уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю, в якій розміщувався склад видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат". Унаслідок пожежі повністю вигоріло офісне приміщення складу. Загальні збитки компанія оцінила у суму до $100 000 з урахуванням простою, витрат на переїзд і облаштування нового складу.

Про це повідомив засновник "Нашого Формату" Владислав Кириченко у Facebook і в коментарі Forbes Ukraine.

"Склад як робочу локацію — знищено повністю. Ми передислокуємося", — зазначив він.

За його словами, завдяки рятувальникам пожежу вдалося швидко локалізувати, тому основний книжковий фонд практично не постраждав: лише близько 5% примірників були підмочені, а згорілих книжок майже немає.

"Нам пощастило, що всі живі, і вигорів не склад, а лише складський офіс. Честь і слава бійцям ДСНС. Ми накрили книжки плівкою, щоб уникнути подальших пошкоджень", — додав Кириченко.

Більшість книжок вдалося врятувати

Наразі видавництво вже знайшло нове приміщення та розпочало переїзд. Необхідно перевезти 300–350 тисяч примірників — це як книги самого "Нашого Формату", так і інших видавництв, що продавалися через інтернет-магазин.

Кириченко говорить, що операційний параліч триватиме щонайменше 2-3 тижні, реально – місяць.

"Місяць простою — це пів річної EBITDA для бізнесу, який не торгує наркотиками і курвами. Плюс витрати на переїзд, організацію на роботу та облаштування на новому місці", — іронічно написав він у Facebook.

З урахуванням усіх витрат, компанія оцінила збитки в межах $100 000.

"Це точно не $10–30 тисяч, але й не більше $100 тисяч", — уточнив він.

Попри виклики, Кириченко закликав прихильників підтримати видавництво у цей непростий час — не лише репостами, а й реальними замовленнями на сайті.

""Наш Формат" бажано любити не лише декларативно, а до глибини кишені", — написав він у Facebook.

Серед варіантів підтримки — замовити книги на сайті, зробити персональний пост у соцмережах із закликом підтримати "НФ" або поєднати обидві опції.

"Репост — це постріл в небо без зусиль, формальність. А от короткий пост від себе — це вже реальна допомога", — підсумував видавець.

Кириченко просить підтримати видання та замовити книги на сайті або зробити персональний пост у соцмережах.

"Наш Формат" — це український бренд, створений у 2006 році, до якого входить видавництво й книжковий інтернет-магазин. Видавництво спеціалізується на перекладах нехудожньої літератури про бізнес, економіку, суспільство та особистий розвиток. Серед виданих книжок — бестселери Нобелівських лауреатів Деніела Канемана та Річарда Талера, а також такі відомі твори, як "Чорний лебідь" Насіма Талеба й "Чому нації занепадають" Дарона Аджемоґлу і Джеймса Робінсона.

Нагадаємо, що у травні 2024 року внаслідок обстрілу у Харкові була знищена типографія видавництва Vivat, що призвело до зменшення сукупної друкарської потужності в Україні на 30–40%.