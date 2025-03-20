У Харкові відновили друкарню "Фактор-Друк", яка рік тому була знищена внаслідок російського обстрілу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, відбудова друкарні стала можливою завдяки американському меценату Говарду Баффету, який першим відгукнувся на прохання про допомогу.

"Тоді ми шукали підтримки. Говард Баффет відписав першим: "Ми відновимо". І сьогодні – фото відновленого цеху", – зазначила вона.

Свириденко подякувала Баффету за підтримку України, а також засновнику друкарні Сергію Політучому за його відданість справі.

Знищення "Фактор-друк"

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, під час масованого обстрілу Харкова російські війська вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Чотирьох із загиблих ідентифікували за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському районі Харкова призвів до знищення 50 тисяч книг.

Тоді видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки через руйнування друкарні "Фактор-друк" у Харкові у десятки мільйонів гривень, адже на момент удару у видавництва лише в друці було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень.

Внаслідок ракетного удару по "Фактор-Друку" сукупна потужність друкарень України зменшилась на 30–40%, що призвело до черги на друкарнях, підняття цін на поліграфічні послуги та, зрештою, зростання вартості книжок.