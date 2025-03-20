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В Харькове восстановили типографию "Фактор-Печать"
В Харькове возобновили типографию "Фактор-Печать", которая год назад была уничтожена в результате российских обстрелов.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, восстановление типографии стало возможным благодаря американскому меценату Говарду Баффету, который первым откликнулся на просьбу о помощи.
"Тогда мы искали поддержки. Говард Баффет отписал первым: "Мы восстановим". И сегодня – фото восстановленного цеха", – отметила она.
Свириденко поблагодарила Баффета за поддержку Украины, а также основателя типографии Сергея Политучего за его преданность делу.
Уничтожение "Фактор-печать"
Напомним, в четверг, 23 мая, во время массированного обстрела Харькова российские войска ударили по типографии. За Полицейские, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек. Четверо из погибших были идентифицированы по образцам ДНК. Среди погибших – машинистки, принтер и укладчик-упаковщик.
Российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" в Основянском районе Харькова привел к уничтожению 50 тысяч книг.
Тогда издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб из-за разрушения типографии "Фактор-печать" в Харькове в десятки миллионов гривен, ведь на момент удара у издательства только в печати было заказов на сумму около 20 миллионов гривен.
В результате ракетного удара по "Фактор-Печать" совокупная мощность типографий Украины уменьшилась на 30-40%, что привело к очереди на типографиях, поднятию цен на полиграфические услуги и, наконец, рост стоимости книг.