Склад издательства "Наш Формат" значительно поврежден после атаки РФ — убытки до $100 тысяч.

В ночь на 4 июля во время массированной атаки на Киев обломками и взрывной волной повреждено здание, в котором размещался склад издательства и интернет-магазина "Наш Формат". В результате пожара сгорело офисное помещение склада. Общий ущерб компания оценила в сумму до $100 000 с учетом простоя, расходов на переезд и обустройство нового склада.

Об этом сообщил основатель "Нашего Формата" Владислав Кириченко в Facebook и в комментарии Forbes Ukraine .

"Склад как рабочая локация — уничтожен полностью. Мы передислоцируемся", — отметил он.

По его словам, благодаря спасателям пожар удалось быстро локализовать, поэтому основной книжный фонд практически не пострадал: всего около 5% экземпляров были подмочены, а сгоревших книг почти нет.

"Нам повезло, что все живы, и выгорел не склад, а только складской офис. Честь и слава бойцам ГСЧС. Мы накрыли книги пленкой, чтобы избежать дальнейших повреждений", — добавил Кириченко.

Большинство книг удалось спасти

Издательство уже нашло новое помещение и начало переезд. Необходимо перевезти 300-350 тысяч экземпляров — это как книги самого "Нашего Формата", так и других издательств, продававшихся через интернет-магазин.

Кириченко говорит, что операционный паралич будет длиться как минимум 2-3 недели, реально – месяц.

"Месяц простоя — это полгода EBITDA для бизнеса, который не торгует наркотиками и курвами. Плюс расходы на переезд, организацию на работу и обустройство на новом месте", — иронически написал он в Facebook.

С учетом всех расходов компания оценила убытки в пределах $100 000.

"Это точно не $10-30 тысяч, но и не больше $100 тысяч", — уточнил он.

Несмотря на вызовы, Кириченко призвал поклонников поддержать издательство в это непростое время — не только репостамами, но и реальными заказами на сайте.

"Наш Формат" желательно любить не только декларативно, а до глубины кармана", — написал он в Facebook.

Среди вариантов поддержки – заказать книги на сайте, сделать персональный пост в соцсетях с призывом поддержать "НФ" или объединить обе опции.

"Репост — это выстрел в небо без труда, формальность. А вот короткий пост от себя — это уже реальная помощь", — подытожил издатель.

Кириченко просит поддержать издание и заказать книги на сайте или совершить персональный пост в соцсетях.

"Наш Формат" – это украинский бренд, созданный в 2006 году, в который входит издательство и книжный интернет-магазин. Издательство специализируется на переводах нехудожественной литературы о бизнесе, экономике, обществе и личном развитии. Среди изданных книг — бестселлеры Нобелевских лауреатов Дэниела Канемана и Ричарда Талера, а также такие известные произведения, как "Черный лебедь" Насима Талеба и "Почему нации приходят в упадок" Дарона Ведьмогла и Джеймса Робинсона.

Напомним, что в мае 2024 года в результате обстрела в Харькове была уничтожена типография издательства Vivat, что привело к уменьшению совокупной печатной мощности в Украине на 30-40%.