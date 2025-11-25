Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)

атака на Київ
Під час удару по Києву постраждало підприємство "Текстиль-Контакт".Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Внаслідок масованої російської ракетної атаки  25 листопада у Києві постраждало підприємство "Текстиль-Контакт".

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Сьогодні вночі прилетіло на ТК. Знову не пощастило. Балістика", - написав він.

За його словами, ніхто з людей не постраждав. Обійшлося руйнуванням деяких власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі.

Фото 2 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 3 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 4 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 5 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 6 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 7 — Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)

"От тільки є жертви у наших сусідів по промзоні - на жаль хтось з водіїв був в епіцентрі вибуху балістики. При тому, що нічого військового поруч немає. Бʼють по промисловим підприємствам і по енергетиці", - наголосив Соколовський.

Він зауважив, що незважаючи ні на що підприємство працює, навіть без вікон або стін.

"Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовуватися. При цьому відшив, пакування, відгрузки, все буде вчасно", - запевнив Соколовський. 

Він додав, що ті виробництва групи "Текстиль-Контакт" в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян. 

Нагадаємо, 25 листопада російські війська атакували Київ, внаслідок чого зафіксовано руйнування інфраструктури у різних районах.

Про "Текстиль-контакт"

"Текстиль-Контакт" — це найбільший в Україні холдинг легкої промисловості, який працює з 1995 року та об'єднує імпорт, оптову та роздрібну торгівлю тканинами, фурнітурою, домашнім текстилем, а також швейне виробництво.

Компанія має розгалужену мережу магазинів і власні швейні фабрики ("ТК-Стиль", "ТК-Коростень", "ТК-Лубни"), що виготовляють одяг та текстильні вироби.

Раніше Олександр Соколовський розповідав, що половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції. Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько