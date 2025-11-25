Внаслідок атаки на Київ постраждало підприємство "Текстиль Контакт" (ФОТО)

Внаслідок масованої російської ракетної атаки 25 листопада у Києві постраждало підприємство "Текстиль-Контакт".

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Сьогодні вночі прилетіло на ТК. Знову не пощастило. Балістика", - написав він.

За його словами, ніхто з людей не постраждав. Обійшлося руйнуванням деяких власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі.

"От тільки є жертви у наших сусідів по промзоні - на жаль хтось з водіїв був в епіцентрі вибуху балістики. При тому, що нічого військового поруч немає. Бʼють по промисловим підприємствам і по енергетиці", - наголосив Соколовський.

Він зауважив, що незважаючи ні на що підприємство працює, навіть без вікон або стін.

"Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовуватися. При цьому відшив, пакування, відгрузки, все буде вчасно", - запевнив Соколовський.

Він додав, що ті виробництва групи "Текстиль-Контакт" в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян.

Нагадаємо, 25 листопада російські війська атакували Київ, внаслідок чого зафіксовано руйнування інфраструктури у різних районах.

Про "Текстиль-контакт"

"Текстиль-Контакт" — це найбільший в Україні холдинг легкої промисловості, який працює з 1995 року та об'єднує імпорт, оптову та роздрібну торгівлю тканинами, фурнітурою, домашнім текстилем, а також швейне виробництво.

Компанія має розгалужену мережу магазинів і власні швейні фабрики ("ТК-Стиль", "ТК-Коростень", "ТК-Лубни"), що виготовляють одяг та текстильні вироби.

