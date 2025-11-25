Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)

атака на Киев
При ударе по Киеву пострадало предприятие "Текстиль-Контакт". Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

В результате массированной российской ракетной атаки 25 ноября в Киеве пострадало предприятие "Текстиль-Контакт".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Сегодня ночью прилетело на ТК. Снова не повезло. Баллистика", – написал он.

По его словам, никто из людей не пострадал. Обошлось разрушением некоторых собственных складских и производственных помещений в Дарницком районе.

Фото 2 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 3 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 4 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 5 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 6 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)
Фото 7 — В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)

"Вот только есть жертвы у наших соседей по промзоне - к сожалению, кто-то из водителей был в эпицентре взрыва баллистики. При том, что ничего военного рядом нет. Бьют по промышленным предприятиям и по энергетике", - подчеркнул Соколовский.

Он отметил, что несмотря ни на что предприятие работает даже без окон или стен.

"Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. При этом отшивка, упаковка, отгрузки, все будет вовремя", - заверил Соколовский.

Он добавил, что производства группы "Текстиль-Контакт" в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян.

Напомним, 25 ноября российские войска атаковали Киев, в результате чего зафиксировано разрушение инфраструктуры в разных районах.

О "Текстиль-контакте"

"Текстиль-Контакт" - это крупнейший в Украине холдинг легкой промышленности, работающий с 1995 года, объединяющий импорт, оптовую и розничную торговлю тканями, фурнитурой, домашним текстилем, а также швейное производство.

Компания имеет разветвленную сеть магазинов и собственные швейные фабрики ("ТК-Стиль", "ТК-Коростень", "ТК-Лубны"), производящие одежду и текстильные изделия.

Ранее Александр Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции. Детальнее об этом читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько