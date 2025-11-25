В результате атаки на Киев пострадало предприятие "Текстиль Контакт" (ФОТО)

В результате массированной российской ракетной атаки 25 ноября в Киеве пострадало предприятие "Текстиль-Контакт".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Сегодня ночью прилетело на ТК. Снова не повезло. Баллистика", – написал он.

По его словам, никто из людей не пострадал. Обошлось разрушением некоторых собственных складских и производственных помещений в Дарницком районе.

"Вот только есть жертвы у наших соседей по промзоне - к сожалению, кто-то из водителей был в эпицентре взрыва баллистики. При том, что ничего военного рядом нет. Бьют по промышленным предприятиям и по энергетике", - подчеркнул Соколовский.

Он отметил, что несмотря ни на что предприятие работает даже без окон или стен.

"Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. При этом отшивка, упаковка, отгрузки, все будет вовремя", - заверил Соколовский.

Он добавил, что производства группы "Текстиль-Контакт" в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян.

Напомним, 25 ноября российские войска атаковали Киев, в результате чего зафиксировано разрушение инфраструктуры в разных районах.

О "Текстиль-контакте"

"Текстиль-Контакт" - это крупнейший в Украине холдинг легкой промышленности, работающий с 1995 года, объединяющий импорт, оптовую и розничную торговлю тканями, фурнитурой, домашним текстилем, а также швейное производство.

Компания имеет разветвленную сеть магазинов и собственные швейные фабрики ("ТК-Стиль", "ТК-Коростень", "ТК-Лубны"), производящие одежду и текстильные изделия.

Ранее Александр Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции.