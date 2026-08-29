Карта бойових дій в Україні на 29 серпня 2026 року

Триває 1648-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 242 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Біловоди, Шпиль, Юнаківка, Могриця, Олексіївка, Уланове, Іволжанське та Яструбщина. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Нова Січ та Храпівщина.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Захарівки, Охрімівки та Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Шийківки, Греківки та Ставків.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували у напрямках населених пунктів Заповідне та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 атаку. Ворог виявляв активність у районах Котлиного, Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Біляківки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Маліївка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Красногірського та Новопавлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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