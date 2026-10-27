Продажа активов принесла банкам-банкротам почти 2,2 млрд грн: кто получил больше всего средств

За январь-сентябрь 2026 года в банки, ликвидирующие Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 2,68 млрд грн. Почти 82% этой суммы – 2,19 млрд грн – обеспечили продажу активов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Еще 201,1 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, 180,5 млн грн – от погашения кредитов, 20,9 млн грн – от аренды имущества и 83,8 млн грн – из других источников.

Какие банки получили наибольшее количество средств

По итогам трех кварталов наибольшие поступления зафиксировали в "МР Банке" - 1,19 млрд грн и "Проминвестбанке" - 973 млн грн. Далее следуют "Банк Сич" - 149,6 млн грн, "РВС Банк" - 92,7 млн грн и "Коминвестбанк" - 83,2 млн грн.

"Почти 82% всех поступлений в ликвидируемые банки обеспечила реализация активов . В то же время структура поступлений может варьироваться в зависимости от состава активов конкретного банка, возможностей их реализации и поступлений от погашения задолженностей", — пояснила финансовый директор ФГВФО Елена Нужненко.

На что направляют полученные средства

Как пояснили в Фонде, деньги от продажи имущества и управления ликвидируемыми активами банков используют для удовлетворения требований кредиторов . Выплаты производят в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, в июле 2026 года в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов поступило 152,7 млн грн, большую часть из которых обеспечила продажа активов. Лидером по привлеченным финансам стало АО "Банк Сич" с результатом в 102,4 млн грн.