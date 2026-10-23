Банки-банкроты будут продавать нескольким инвесторам: что изменится с 2027 года

С 3 января 2027 г. в Украине расширятся возможности для вывода неплатежеспособных банков с рынка. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сможет одновременно применять несколько способов урегулирования и привлекать в один банк нескольких инвесторов, что должно увеличить количество сделок по передаче активов и обязательств вместо обычной ликвидации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

Новые правила предусмотрены законом №4962-IX.

Теперь, кроме ликвидации, Фонд может продать банк полностью, создать переходный банк или передать его активы и обязательства другому финучреждению по механизму P&A (Purchase and Assumption).

С 2027 г. эти инструменты можно будет комбинировать.

Например, часть активов и обязательств неплатежеспособного банка смогут передать одному принимающему банку, а акции самого банка продать другому инвестору.

Банки смогут быстрее наращивать клиентскую базу

В ФГВФЛ ожидают, что новый механизм позволит чаще применять P&A вместо полной ликвидации банка.

Для работающих банков это может стать способом быстро увеличить объем активов и клиентскую базу через принятие части бизнеса неплатежеспособного учреждения.

Инвесторы в свою очередь получат больше вариантов входа на украинский банковский рынок.

Расширение конкуренции между потенциальными покупателями должно создать лучшие условия для вкладчиков и других кредиторов проблемных банков.

Что еще изменится

Новый закон позволяет повторно проводить открытые конкурсы по урегулированию банков.

Предварительно квалифицированные инвесторы получат больше времени для ознакомления с информацией о банке перед принятием решения о его покупке.

Также устраняется часть препятствий для применения механизма bail-in — прекращения или конвертации обязательств перед акционерами и связанными с банком лицами в акции банка, если есть инвестор, заинтересованный в его приобретении.

В Фонде рассчитывают, что новые правила позволят увеличить количество сделок, при которых жизнеспособные активы и клиентские обязательства неплатежеспособных банков переходят к другим участникам рынка вместо длительной процедуры ликвидации.

Напомним, ранее ФГВФЛ обновил условия конкурсов по выводу с рынка "Мотор-Банка" и "Первого инвестиционного банка". Фонд искал инвесторов для применения других механизмов, чем обычная ликвидация.