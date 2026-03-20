Фонд гарантирования вкладов обновил условия конкурсов по выводу Мотор-Банка и ПИН банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО) внес изменения в условия открытых конкурсов с целью вывода неплатежеспособного АО "Мотор-Банк" и АО "Первый инвестиционный банк" с рынка. Соответствующие решения исполнительной дирекции Фонда №288 и №289 были приняты 19 марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Уточнения касаются, в частности, установления первоначальной стоимости 100% акций обоих банков, определения размера гарантийного взноса в гривнах и иностранной валюте, добавление реквизитов мультивалютного счета, а также уточнение требований к конкурсным предложениям и срокам получения согласования Антимонопольного комитета Украины и Национального банка на приобретение банков.

Для Мотор-Банка начальная цена 100% акций определена на уровне 172,68 млн грн, для Первого инвестиционного банка – 138,16 млн грн. Гарантийный взнос для участия в конкурсе варьируется от 20 до 40 млн грн в гривнах или эквивалентно долларам США и евро, в зависимости от выбранного способа вывода банка.

Изменения в правилах предусматривают также порядок пересчета разницы между предлагаемой ценой активов и балансовой стоимостью обязательств банка, возможность включения основных средств и нематериальных активов в реестр имущества, а также дополнительные гарантии передачи всех обязательств неплатежеспособного банка принимающему или переходному банку.

Заинтересованность в открытых конкурсах уже проявили 11 потенциальных инвесторов, из которых 9 рассматривают возможность приобретения банка в целом. Конкурсные предложения можно подать до 24 марта 2026, а определение победителей запланировано до 31 марта 2026 года.

Напомним, 12 марта 2026 года ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка.

Еще в сентябре 2024 года Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", конфискованных у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в ПИН Банк нуждалась в отдельном.   решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление

Автор:
Татьяна Гойденко