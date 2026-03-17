Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ФГВФЛ заявляет о беспрецедентном интересе инвесторов к банкам Богуслаева и Гинера: конкурс продлен

Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования продлил сроки конкурсов по поиску инвесторов для двух обанкротившихся банков

В связи с большим интересом рынка Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки конкурсов с целью вывода с рынка неплатежеспособных АО "Мотор-Банк" и АО "ПИН-Банк" (PINbank).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Срок подачи заинтересованными инвесторами конкурсных предложений продлен до 24 марта 2026 года включительно, а конечный срок рассмотрения представленных предложений и определение победителей открытых конкурсов перенесен на 31 марта 2026 года включительно.

  В целях вывода неплатежеспособных банков с рынка ведомство предлагает следующие способы:

  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

"Интерес к участию в выводе этих банков очень высок. На ознакомление с активами банков подались 11 потенциальных покупателей, на следующем этапе мы ожидаем конкурсные предложения. Несмотря на военные вызовы, мы наблюдаем положительную тенденцию: год от года все больше потенциальных инвесторов проявляют интерес к банкам, которые выводятся с рынка. Это не только украинские осваивать новый рынок", - подчеркнула заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктория Степанец.

20 февраля 2026 года ФГВФЛ ввел временную администрацию в национализированный АО "Мотор-Банк", принадлежавший Вячеславу Богуслаеву, и конфискованный у россиянина Евгения Гинера АО "Первый Инвестиционный Банк".

Временная администрация в два финучреждения введена на основании решения правления Национального банка Украины от 19 февраля 2026 года о признании их неплатежеспособными.

Ранее сообщалось, что владелец холдинга MS Capital (группа "Автострада") Максим Шкиль заявил о планах приобрести национализированный у россиянина PINbank. Предприниматель уже предоставил необходимый пакет документов в Национальный банк Украины как физическое лицо.

О "Мотор-Банке"

АО "Мотор-Банк" зарегистрировано в 2007 году. В 2009 году название изменено на ПАО "Мотор-Банк". В настоящее время является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.

АО "Мотор-Банк" расположено по адресу: город Запорожье, проспект Моторостроителей, дом 54-Б.

Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", конфискованных у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

О ПИН Банке

Ранее PINbank контролировал россиянин Евгений Гинер, также являющийся президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва). 22 октября 2022 года Украина ввела против него санкции.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в PINbank нуждалась в отдельном.   решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%). PINbank является небольшим учреждением, имеющим только 11 отделений.

Ранее сообщалось, что   неплатежеспособному банку   бывшего нардепа нашли инвестора .

Автор:
Светлана Манько