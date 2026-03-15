11 инвесторов заинтересовались покупкой Мотор-Банка и ПИН Банка

Заинтересованность в приобретении неплатежеспособных активов Мотор-Банк и ПИН Банк, которые выставил на открытый конкурс Фонд гарантирования вкладов физических лиц, уже проявили 11 потенциальных инвесторов, среди которых один иностранный.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Белай во время встречи с журналистами, пишет "Укринформ".

По ее словам, конкурс был объявлен 23 февраля. Первоначально интерес к приобретению банков проявили три финансовых учреждения, после чего фонд провел дополнительные встречи с представителями рынка, чтобы объяснить потенциал таких сделок.

В результате, возможностью покупки банков заинтересовались 11 инвесторов, среди которых пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский небанковский инвестор. Покупка возможна как в форме приобретения акций, так и через создание переходного банка.

Имена участников конкурса официально не раскрываются. В то же время среди медиа среди потенциальных претендентов называли Асвио Банк, Таскомбанк и Индустриалбанк, а среди небанковских учреждений — EasyPay и Эска Капитал.

"У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка", — отметила Билай.

По ее словам, больший интерес вызывает ПИН Банк, однако Мотор-Банк выглядит более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.

Из-за высокого интереса Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок подачи заявок на участие в конкурсе до 20 марта 2026 года, поскольку часть претендентов не успевает пройти обязательное предварительное квалификационное подтверждение в Национальном банке Украины.

Напомним, 12 марта 2026 года ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка.

Еще в сентябре 2024 года Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", конфискованных у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в ПИН Банк нуждалась в отдельном. решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление